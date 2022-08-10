AK Parti Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Adayken yaptığı konuşmada terleyen bir Cumhurbaşkanı olacağım demişti, öyle de oldu. Görevdeki ilk yılında tam 36 kez yurt dışına çıktı, yurt içindeki ise gitmediği il kalmadı. İşte Erdoğan’ın dualarla çıktığı hizmet yolunun hikayesi.