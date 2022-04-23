İşte düşen Ukrayna uçağı! A Haber böyle görüntüledi

Rusya Ukrayna savaşı 59. günde devam ediyor. Rusya, Donbass bölgesi ve Ukrayna’nın güneyini ele geçirmek için saldırıları sürdürüyor. Rusya, Azak ve Karadeniz kıyılarını ateş altına aldı. A Haber ekipleri de Ukrayna’da savaş hattında haber nöbetini sürdürüyor. Sivil tahliyelerin yapıldığı Zaporijya’da dün bir uçak düştü. Kaza-kırım ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtildi. A Haber ekipleri düşen uçağı ekranlara taşıdı. İşte o anlar…

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