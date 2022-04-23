23 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte düşen Ukrayna uçağı! A Haber böyle görüntüledi
Rusya Ukrayna savaşı 59. günde devam ediyor. Rusya, Donbass bölgesi ve Ukrayna’nın güneyini ele geçirmek için saldırıları sürdürüyor. Rusya, Azak ve Karadeniz kıyılarını ateş altına aldı. A Haber ekipleri de Ukrayna’da savaş hattında haber nöbetini sürdürüyor. Sivil tahliyelerin yapıldığı Zaporijya’da dün bir uçak düştü. Kaza-kırım ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtildi. A Haber ekipleri düşen uçağı ekranlara taşıdı. İşte o anlar…