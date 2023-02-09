09 Şubat 2023, Perşembe
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İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye'de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6'ya çıkabilir
Türkiye dünyanın en büyük kara depremini yaşadı. 11 ilde etkili olan iki büyük sarsıntıya bilim dünyası ne diyor? ilk deprem ikinciyi tetikledi mi? Önceden öngörülebilir miydi? Artçı depremler ne kadar sürer? 7,7 ve 7,6'lık depremler sıra dışı bir durum mu? Hareket etmeyen levhalar kırılmaya mı başladı? A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu, Hatay Kırkhan'da depremde oluşan kırığı Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e sordu.