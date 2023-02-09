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İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 14:22
İki büyük depremin Adıyaman’da neden olduğu yıkım dehşete düşürdü. A Haber ekibinden Mehmet Karataş şehirdeki son durumu aktardı.
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