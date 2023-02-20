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İşte depremin ürküten boyutu! Hatay Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde dev fay kırıkları

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 14:34
Hatay'ın Samandağ ilçeside depremden etkilenen noktalar arasındaydı. İlçedeki bir çok yolda fay kırıkları oluştu. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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