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İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ! Kahramanmaraş'ta yol 3 metre kaydı

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 14:07
Türkiye'yi sarsan depremin ardından dehşetin boyutunu gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yıkıcı deprem yolu 3 metre kaydırdı. Dehşete düşüren görüntüleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan aktardı.
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İşte depremin korkunç etkisi İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ

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