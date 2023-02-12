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İŞTE DEPREMİN DEHŞETE DÜŞÜREN ETKİSİ! Yol ikiye katlandı

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 15:46
7,7’lik depremin merkez üssü Pazarcık’ta köy yolları zarar gördü. Deprem Evri Yolunu böyle yuttu
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