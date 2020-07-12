İşte Darbeci Hafter’in kullanım kılavuzu! Böyle kula oldu

Libya’nın doğusunu işgal edip ülkenin tamamını ele geçirmeye çalışan darbeci Hafter son dönemde yabancı paralı askerlere bel bağlamış durumda. Meşru hükümet güçleri karşısında ağır yenilgi alan Hafter, çeteler, soykırımla suçlanan milis gruplar ve savaş suçu işlemekle tanınan katillerle ortaklık yapıyor. Hafter ve yandaşlarının petrol sahalarına yönelik iştahı da gözlerden kaçmıyor. İşte Libya’da dönen karanlık oyunun ve darbeci Hafter’in kullanım kılavuzu niteliğinde A Haber’in perde arkası haberi…



