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İşte Cumhur İttifakı Hatay ilçe adayları! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 20:04
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılırken Cumhur İttifakı'nın Hatay ilçe adaylarını da tek tek açıkladı. İşte Cumhur İttifakı'nın Hatay adayları...
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İşte Cumhur İttifakı Hatay ilçe adayları!
İşte Cumhur İttifakı Hatay ilçe adayları!
Hatay ilçe aday tanıtım toplantısı!
Hatay ilçe aday tanıtım toplantısı!
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