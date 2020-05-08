İşte corona virüs ile mücadelenin kalbi! A Haber ekibi tek kişilik yoğun bakım odalarını görüntüledi

Dünya corona virüs ile mücadele ortak bir savaşın içinde. Bu savaşın kahramanları ise şüphesiz sağlık çalışanları. Türkiye'nin en güçlü kalelerinden biri de Ankara Şehir Hastanesi. Koronavirüsle mücadelede büyük başarı elde eden Ankara Şehir Hastanesi, hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. A Haber Muhabiri Ece Altuğ, Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine giderek yaşananlara anbean tanıklık etti.

Corona virüsle mücadele denilince ilk akla gelen noktalardan biri de Ankara Şehir Hastanesi. A Haber ekibi de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde olanları kayıt altına aldı.

NEGATİF BASINÇLI ODALARDA TEDAVİ EDİLİYOR

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanede Kovid-19 pozitif hastaları izole ettikleri alanlarda tamamen negatif basınçlı sistem bulunduğunu belirterek, her hastanın solunumla sahaya bıraktığı partiküllerin, negatif basınç emici uçlar tarafından emildiğini ve bu personelin yoğun çalıştığı merkez alanlarına da çok kuvvetli yüzde yüz temiz hava basıldığını anlattı.

HANGİ TEDAVİ ŞEKİLLERİ UYGULANIYOR?

Böylelikle hem sahada çalışan sağlık personelini koruduklarını hem de bir hastadan diğerine bulaş olmasının önüne geçtiklerini ifade eden Surel, "Bu, bizim Kovid hastasını yatırdığımız bütün yoğun bakımlarımızda standart özellik olarak şu anda kullanılıyor." dedi.

YÜKSEK İYİLEŞME ORANI

Surel, "Kovid sürecinde ilk tedaviye başladığımızda araştırmalar devam ediyordu. Sağlık Bakanlığımız yurt dışından en yüksek etkin olduğu düşünülen ilaçları sınırsız sayıda ülkemize getirdi. Hocalarımız, sahada covid-19 tanısı koyduğu hastalara Bakanlıktan ücretsiz olarak yurt dışından getirilen bütün ilaçlar hemen gönderildi, biz de hastalarımıza uyguladık. Yurt dışındaki tablolara göre bizim iyileşme oranımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.