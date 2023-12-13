13 Aralık 2023, Çarşamba
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İşte CHP'nin ikiyüzlülüğü! Önce şehit cenazesi sonra Kandil'in siyasi kapısı! Büyük tepkiyle karşılandı...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçildiği ilk günden itibaren HDP/DEM Parti'ye yönelik olumlu açıklamalarını sürdürürken yerel seçimde ittifak talebiyle bugün DEM Parti'yi ziyaret etti. Özel'in bu ziyaret öncesi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katılması büyük tepki çekerken Özel'in bu davranışı "ikiyüzlülük" olarak tanımlandı. Diğer yandan şehidin ailesi Özel'e tepki göstererek “Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...