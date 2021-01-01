İşte CHP'nin 2020'ye damga vuran yalanları!

2020 yılında Türkiye bir yandan salgın diğer yandan milli menfaatleri için Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da mücadele ederken içeriden de ana muhalefet partisinin yalan ve iftiralarıyla enerjisini harcadı.

Türkiye 2020 yılında başta Kemal Kılıdaroğlu olmak üzere ana muhalefet partisi CHP'nin, söylediği yalanları büyük bir şaşkınlık içinde izledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arayışlarında karşı karşıya geldiği Yunanistan safında yer alan CHP, Libya'da kritik görev üstelenen ülkesinin yine karşısında oldu. Pandemi meselesinde şehir hastaneleri ve sahra hastanelerini devreye sokan hükümeti yine algı operasyonlarıyla karalamaya çalışan CHP, milletin yararına olan hiçbir konuda doğru olanı konuşmadı. İşte 2020 yılına damga vuran CHP'nin utanç veren yalanları...

