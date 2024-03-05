İşte CHP'li İBB'nin Kent Lokantaları gerçeği! AK Parti'nin bedava verdiğini Ekrem İmamoğlu para ile sattı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık görev süresince İstanbulluya hizmetten çok reklam çalışmalarına para harcadı. Bunun son örneği ise İBB'nin açtığı "Kent Lokantaları"nın perde arkasında ortaya çıktı. CHP'li İBB, AK Parti tarafından ayda 1,5 milyon vatandaşa bedava verilen yemeği kısarak Kent Lokantaları adı altında parayla sattı. Bu durumu da hizmet yapıyormuşçasına pazarladı.