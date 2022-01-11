11 Ocak 2022, Salı
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İşte CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ arşivi! FETÖ’cülerle samimi konuşmalar
Siyasette FETÖ tartışması sürerken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 2014 yılında FETÖ'cüler tarafından düzenlenen toplantıdaki görüntüleri yeniden gündeme geldi. Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Mahmut Yeter'e 'Yyanımda görünmekten korkuyorsan, korkma. Bir şey olmaz'' diye sesleniyor. İşte ayrıntılar…