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İşte Chinook Helikopteri! İlk kez TSK'nın 10 ton su atan Chinool helikopteri görevde

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2022 11:49
Marmaris yangınını söndürmek için devlet-millet el ele mücadele ediyor. İki bakan arazide alev nöbeti tutarken Başkan Erdoğan gelişmeleri anbean takip ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Düne göre çok çok daha iyi durumdayız. Akşama doğru daha olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez TSK'nın 10 ton su atan Chinook helikopterler görevde" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair bir şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika Muğla'daki yangından son gelişmeler.
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