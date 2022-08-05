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İşte Cemevi saldırısının detayları

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 13:24
Ankara'da iki Cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na yapılan saldırıyla ilgili polisin kısa sürede yakaladığı Ahmet Ozan Karaca tutuklandı. Zanlının tutuklanmasının ardından saldırının planlı yapıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, perde arkasını anlattı.
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İşte Cemevi saldırısının detayları
İşte Cemevi saldırısının detayları
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