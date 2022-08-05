05 Ağustos 2022, Cuma
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İşte Cemevi saldırısının detayları
Ankara'da iki Cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na yapılan saldırıyla ilgili polisin kısa sürede yakaladığı Ahmet Ozan Karaca tutuklandı. Zanlının tutuklanmasının ardından saldırının planlı yapıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, perde arkasını anlattı.