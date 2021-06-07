VideolarGündem Videolarıİşte Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj istilası! Müsilajla mücadele nasıl olacak? Müsilajın istila ettiği Çanakkale Boğazı nasıl temizlenecek? Deniz salyası tehlikesinde son durum ne?
İşte Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj istilası! Müsilajla mücadele nasıl olacak? Müsilajın istila ettiği Çanakkale Boğazı nasıl temizlenecek? Deniz salyası tehlikesinde son durum ne?
Müsilajla mücadele eylem planı açıklandı. Peki denizlerde son durum ne? İşte bu sorunun cevabını Çanakkale’de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğun Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu canlı yayında cevapladı.