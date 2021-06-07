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İşte Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj istilası! Müsilajla mücadele nasıl olacak? Müsilajın istila ettiği Çanakkale Boğazı nasıl temizlenecek? Deniz salyası tehlikesinde son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2021 16:39
Güncelleme:07.06.2021 16:59
Müsilajla mücadele eylem planı açıklandı. Peki denizlerde son durum ne? İşte bu sorunun cevabını Çanakkale’de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğun Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu canlı yayında cevapladı.
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