11 Kasım 2021, Perşembe
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İşte Bilim Kurulu toplantısı kararları! Yeni tedbirler alındı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada alınan kararlar son dakika olarak duyuruldu. Buna göre 18 yaş üstüne yönelik aşılamada yeni bir karar alınırken, Bakan Koca okullardaki vakalardaki son durumu da paylaştı. Peki hatırlatma dozu ne zaman yaptırılır? Nereden randevu alınır? İşte detaylar...