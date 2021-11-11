11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Bilim Kurulu toplantısı kararları! Yeni tedbirler alındı mı?

İşte Bilim Kurulu toplantısı kararları! Yeni tedbirler alındı mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2021 09:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada alınan kararlar son dakika olarak duyuruldu. Buna göre 18 yaş üstüne yönelik aşılamada yeni bir karar alınırken, Bakan Koca okullardaki vakalardaki son durumu da paylaştı. Peki hatırlatma dozu ne zaman yaptırılır? Nereden randevu alınır? İşte detaylar...
İşte Bilim Kurulu toplantısı kararları!
İşte Bilim Kurulu toplantısı kararları!
İstanbullulara duyurdu! Faturalara yansıyacak
İstanbullulara duyurdu! Faturalara yansıyacak
Atatürk, Galata ve AKM’de anıldı
Atatürk, Galata ve AKM’de anıldı
Türkiye’den Azerbaycan kararı
Türkiye'den Azerbaycan kararı
Terörden arındırılan Cudi Dağı Milli Park olacak
Terörden arındırılan Cudi Dağı Milli Park olacak
PKK’nın kanadı kırıldı! İşte perde arkası
PKK'nın kanadı kırıldı! İşte perde arkası
Dünyanın en teknolojik gemileri burada yapılıyor
Dünyanın en teknolojik gemileri burada yapılıyor
Saat 9’u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu!
Saat 9’u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu!
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı
MİT ve TSK’dan Gara’da nokta operasyon
MİT ve TSK’dan Gara’da nokta operasyon
CHP’ye protesto! | ’’Sizin başkanınız Atatürk diyemiyor’’
CHP'ye protesto! | ''Sizin başkanınız Atatürk diyemiyor''
Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren!
Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren!
Daha Fazla Video Göster