İşte Batı Şeria’daki İsrail zulmü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kudüs'e açılan kapılarından biri olan Kalandiya kontrol noktası 7 Ekim'deki saldırıların ardından kapatıldı. A Haber muhabiri Özlem Aktay, Filistinlilerin kullandığı o kontrol noktasını görüntüledi.

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