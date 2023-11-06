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İşte Batı Şeria'daki İsrail zulmü

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 13:59
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kudüs'e açılan kapılarından biri olan Kalandiya kontrol noktası 7 Ekim'deki saldırıların ardından kapatıldı. A Haber muhabiri Özlem Aktay, Filistinlilerin kullandığı o kontrol noktasını görüntüledi.
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