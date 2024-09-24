İşte Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşmaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma ile 14'üncü kez Genel Kurul’a hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçu olacak. Başkan Erdoğan’ın konuşmasının saatler 18.00’i gösterdiği başlaması bekleniyor. Merakla beklenen hitap öncesi A Haber Başkan Erdoğan’ın tarihe geçen BM konuşmalarını ekrana getirdi.

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