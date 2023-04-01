İşte Başkan Erdoğan’ın şiir yolculuğu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık liderlik döneminde sayısız konuşmaya imza attı ve bu konuşmalarının birçoğunda da ya bir dörtlüğe ya da bir dizeye yer verdi. Çünkü onun olmazsa olmazlarından biri de çocukluğundan bu yana gelen "şiir" sevgisi. İşte Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirler...