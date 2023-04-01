01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu!

İşte Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 11:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık liderlik döneminde sayısız konuşmaya imza attı ve bu konuşmalarının birçoğunda da ya bir dörtlüğe ya da bir dizeye yer verdi. Çünkü onun olmazsa olmazlarından biri de çocukluğundan bu yana gelen "şiir" sevgisi. İşte Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirler...
İşte Başkan Erdoğan’ın şiir yolculuğu!
İşte Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu!
Togg’da ilk teslim Başkan Erdoğan’a
Togg'da ilk teslim Başkan Erdoğan'a
Seçim beyannamesinde sona gelindi
Seçim beyannamesinde sona gelindi
Antakya Hastanesi’nin inşası sürüyor
Antakya Hastanesi'nin inşası sürüyor
Terör seviciyi İBB neden işe aldı?
Terör seviciyi İBB neden işe aldı?
Bakan Akar’dan Danimarka’ya sert tepki
Bakan Akar'dan Danimarka'ya sert tepki
Kılıçdaroğlu seccadeye basarak poz verdi
Kılıçdaroğlu seccadeye basarak poz verdi
CHP’nin fondaş üzerinden kurduğu operasyon patladı
CHP'nin fondaş üzerinden kurduğu operasyon patladı
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
CHP medyası tehditte vites yükseltti!
YSK kararı aleyhine AYM’ye...
"YSK kararı aleyhine AYM'ye..."
Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu?
Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu?
İkinci Saraçhane vakası
İkinci Saraçhane vakası
Daha Fazla Video Göster