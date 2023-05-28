29 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte Başkan Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı il
Son dakika haberi… Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandığa gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olurken, rekor miktarda oy aldığı iller de dikkat çekti. O illerden biri de Bayburt. İşte Bayburt’ta son durum…