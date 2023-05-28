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İşte Başkan Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı il

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Giriş: 28.05.2023 23:29
Son dakika haberi… Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandığa gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olurken, rekor miktarda oy aldığı iller de dikkat çekti. O illerden biri de Bayburt. İşte Bayburt’ta son durum…
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