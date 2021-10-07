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İşte Başkan Erdoğan önderliğinde son 20 yılda yatırımlar! Ulaşım sağlık ekonomi terörle mücadele ve niceleri...

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Giriş: 07.10.2021 15:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'ye kazandırılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı. Videoda ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi, spor, sosyal yardımlar, terörle mücadele gibi başlıklar altında son 20 yılda yapılan yatırımlardan örnekler paylaşıldı.
İşte son 20 yılda yatırımlar
İşte son 20 yılda yatırımlar
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