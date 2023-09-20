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İşte Azerbaycan'ın Ermeni güçlerine dağıttığı o bildiri! A Haber Azerbaycan'da

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 10:52
Karabağ'da son durum ne? Bu sürece nasıl gelindi? Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunun kapsamı genişler mi? ABD Karabağ'da kimi destekliyor? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Azerbaycan'dan son gelişmeleri aktardı. .
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