03 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte asrın felaketi sonrası Hatay'da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

İşte asrın felaketi sonrası Hatay'da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2024 12:02
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor. Depremin ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda kentin çeşitli bölümlerinde TOKİ konutları yükseldi. Büyük bir hızla yükselen binalar ve hazırlanan evler için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kura töreni düzenlenecek. TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek. A Haber ekipleri Hatay Kırıkhan'da bugün teslim edilmesi beklenen köy evlerini görüntüledi. İşte o evler...
İşte Hatay’da teslim edilecek köy evleri
İşte Hatay'da teslim edilecek köy evleri
Kilise saldırısında 17 gözaltı
Kilise saldırısında 17 gözaltı
Uyuşturucu kartellerine bir darbe daha
Uyuşturucu kartellerine bir darbe daha
Toplumun sinir uçları neden hedefte?
Toplumun sinir uçları neden hedefte?
Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi!
Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi!
Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Yeni MB Başkanı Fatih Karahan!
Yeni MB Başkanı Fatih Karahan!
İran’a bağlı gruplarda hava saldırısı düzenleniyor!
İran'a bağlı gruplarda hava saldırısı düzenleniyor!
’Çocuk başkan istemiyoruz’ tepkilerini göstermişlerdi!
'Çocuk başkan istemiyoruz' tepkilerini göstermişlerdi!
MB Başkanı görevden affını istedi!
MB Başkanı görevden affını istedi!
Merkez Bankası Başkanı görevinden affını istedi!
Merkez Bankası Başkanı görevinden affını istedi!
Son Dakika: İstanbul’da iki tramvay çarpıştı!
Son Dakika: İstanbul'da iki tramvay çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster