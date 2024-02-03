İşte asrın felaketi sonrası Hatay'da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor. Depremin ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda kentin çeşitli bölümlerinde TOKİ konutları yükseldi. Büyük bir hızla yükselen binalar ve hazırlanan evler için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kura töreni düzenlenecek. TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek. A Haber ekipleri Hatay Kırıkhan'da bugün teslim edilmesi beklenen köy evlerini görüntüledi. İşte o evler...