10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte asrın depremine yol açan Kahramanmaraş'taki FAY KIRIĞI

İşte asrın depremine yol açan Kahramanmaraş'taki FAY KIRIĞI

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2023 12:26
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7'lik deprem ile Elbistan'daki 7.6'lık depremin ardından Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık görüntülendi. Oluşan kırık, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asrın depremine yol açan fay kırığı
Asrın depremine yol açan fay kırığı
Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarılıyor
Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarılıyor
Hamile eşinin kurtarılışını böyle bekledi!
Hamile eşinin kurtarılışını böyle bekledi!
102. saatte hayata tutundu!
102. saatte hayata tutundu!
Mehmetçik sahada görev başında!
Mehmetçik sahada görev başında!
Gözyaşları sel oldu
Gözyaşları sel oldu
Alman ekip enkaz altındaki kadına hayran kaldı
Alman ekip enkaz altındaki kadına hayran kaldı
Deprem sonrası Türkiye kaydı mı?
Deprem sonrası Türkiye kaydı mı?
Asrın felaketi böyle yaşandı
Asrın felaketi böyle yaşandı
Dünyaya duyurdular: Türk halkı örnek
Dünyaya duyurdular: Türk halkı örnek
5. günde gelen mucizeler
5. günde gelen mucizeler
Hayat kurtaran kahramanlar
Hayat kurtaran kahramanlar
Daha Fazla Video Göster