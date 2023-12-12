İşte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ilk ifadesi

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Koca ilk ifadesinde "Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" dedi.

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