04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte alev savaşçılarının kahvaltı sofrası! Cem Seymen kahramanları yok saydı

İşte alev savaşçılarının kahvaltı sofrası! Cem Seymen kahramanları yok saydı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 09:39
Güncelleme:04.08.2021 10:11
Muğla'da 5 ilçede çıkan 13 yangının 8'i kontrol altına alındı. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi’ndeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı ve zorlu şartlarda görev yapan yangın ekiplerinin kahvaltı sofrasına misafir oldu. Kahramanlar gözleri dumanlarda karınlarını doyurmaya çalışırken Cem Seymen, Türkiye’nin alev savaşçılarını görmezden gelerek İspanya'dan yardıma gelen uçaklar için "Umutluyum" açıklamasında bulundu. Seymen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor, minnettarız" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alevlere havadan müdahale yeniden başladı
Alevlere havadan müdahale yeniden başladı
Gündoğmuş'da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Gündoğmuş'da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İHA’lar yangında nasıl kullanılıyor?
İHA’lar yangında nasıl kullanılıyor?
İşte Çanakkale ruhu! Gerçek kahramanlara saygısızlık
İşte Çanakkale ruhu! Gerçek kahramanlara saygısızlık
Kan donduran görüntüler! Azra'nın cesedini böyle taşımış
Kan donduran görüntüler! Azra'nın cesedini böyle taşımış
Denizden tahliyeye MSB'den destek
Denizden tahliyeye MSB'den destek
Üniversiteli Azra'nın öldürüldüğü daire görüntüledi
Üniversiteli Azra'nın öldürüldüğü daire görüntüledi
18 yaş altı aşılanacak mı?
18 yaş altı aşılanacak mı?
İbrahim Çelikkol hortumla alevlere daldı
İbrahim Çelikkol hortumla alevlere daldı
Başkan Erdoğan’la gündem özel
Başkan Erdoğan’la gündem özel
'Irak'ta Suriye'de bu oldu! Tuzaklara düşülmemeli'
'Irak'ta Suriye'de bu oldu! Tuzaklara düşülmemeli'
TSK’dan yangına müdahale desteği
TSK’dan yangına müdahale desteği
Daha Fazla Video Göster