İşte alev savaşçılarının kahvaltı sofrası! Cem Seymen kahramanları yok saydı

Muğla'da 5 ilçede çıkan 13 yangının 8'i kontrol altına alındı. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi’ndeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı ve zorlu şartlarda görev yapan yangın ekiplerinin kahvaltı sofrasına misafir oldu. Kahramanlar gözleri dumanlarda karınlarını doyurmaya çalışırken Cem Seymen, Türkiye’nin alev savaşçılarını görmezden gelerek İspanya'dan yardıma gelen uçaklar için "Umutluyum" açıklamasında bulundu. Seymen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor, minnettarız" dedi.

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