İşte AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi! 85 milyonu ilgilendiriyor: Gençlerden yaşlılara, aileden engelliye...

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma devam ederken; AK Parti aday açıklamalarının ardından şimdi de "Yerel Seçim Beyannamesi"ni kamuoyu ile paylaştı. "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" girişiyle başlayan beyanname; 8 ayrı bölümden oluştu. Beyanname "Gerçek Belediyecilik" ana başlığı ile son buldu. AK Parti beyanname ile sosyal belediyecilik kapsamında aile ve kadınlardan gençlere, yaşlılardan engellilere varana kadar birçok vaatte bulundu.

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