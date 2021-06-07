İşte AK Parti’nin Türkiye’ye ‘Çağ Atlatan’ projeleri

TÜRKİYE 19 yılda ak parti iktidarı ile dev projelerle tanıştı. Şimdi o ‘ÇAĞ ATLATAN’ projeleri ekranlarınıza getireceğiz. A Haber ekipleri o noktalarda bizi bekliyor. Trabzon’dan Ahmet çağlar yıldırım, Bolu’dan Hakan Süer, Erzurum’dan Yüksel Akalan, Samsun’dan Mahmut Erdoğan, Tokat’tan Murat Onur detayları canlı yayında aktardı.