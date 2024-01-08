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İşte AK Parti'nin aday listesinin analizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 14:33
AK Parti'nin 26 ilde belediye başkan adayları netleşti. Açıklanan listeye göre 15 ilde mevcut belediye başkanları ile yola devam edilecek. Aday isimleri ile ilgili başka ayrıntılar da var. A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan detayları aktardı.
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