İşte AK Parti’nin aday listesinin analizi

AK Parti'nin 26 ilde belediye başkan adayları netleşti. Açıklanan listeye göre 15 ilde mevcut belediye başkanları ile yola devam edilecek. Aday isimleri ile ilgili başka ayrıntılar da var. A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN