21 Ocak 2024, Pazar
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İşte AK Parti'nin "94 ruhu"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, partisinin yeni ve eski il başkanlarıyla bir toplantı yapmıştı. Ve paylaştığı fotoğrafta 94 ruhundan bahsetmişti. Peki 94 ruhu nedir? "Dünden Yarına" olan parti kültürü nasıl işliyor?