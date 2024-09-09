10 Eylül 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşte adli tıbbın ön raporu! Narin nasıl öldürüldü?
8 yaşındaki Narin’in öldürülmesinde soruşturma derinleşiyor. Gözaltı sayıları arttıkça yeni itiraflar da gelmeye devam ediyor. Dün adli tıptan gelen sonuçta boğularak öldürülme şüphesi artmıştı. Aile üyelerinin Whatsapp konuşmalarının silmesiyse "organize bir suç mu işlendi" sorusunu akıllara getirdi. Peki adli tıp ön raporu bize ne diyor? O silinen mesajlar geri getirilebilir mi? İşte işin uzmanlarından yanıtlar.