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İşte adli tıbbın ön raporu! Narin nasıl öldürüldü?

İşte adli tıbbın ön raporu! Narin nasıl öldürüldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 23:56
8 yaşındaki Narin’in öldürülmesinde soruşturma derinleşiyor. Gözaltı sayıları arttıkça yeni itiraflar da gelmeye devam ediyor. Dün adli tıptan gelen sonuçta boğularak öldürülme şüphesi artmıştı. Aile üyelerinin Whatsapp konuşmalarının silmesiyse "organize bir suç mu işlendi" sorusunu akıllara getirdi. Peki adli tıp ön raporu bize ne diyor? O silinen mesajlar geri getirilebilir mi? İşte işin uzmanlarından yanıtlar.
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İşte adli tıbbın ön raporu! Narin nasıl öldürüldü?
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