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İşte Adıyaman'ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isim o noktadan Marmara depremi (İstanbul) uyarısı: 7'nin üzerinde deprem olacak ama...

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 16:42
Son dakika haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Etkilenen illerden biri de Adıyaman. A Haber muhabiri Esra Keskin, Adıyaman'daki fay hattının izini sürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Dr. Gülsen Uçarkuş, o noktadan hayati açıklamalarda bulundu.

İşte Adıyamanı yıkan fay kırıkları İŞTE ADIYAMAN'I YIKAN FAY KIRIKLARI

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