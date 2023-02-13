İşte Adıyaman'ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isim o noktadan Marmara depremi (İstanbul) uyarısı: 7'nin üzerinde deprem olacak ama...

Son dakika haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Etkilenen illerden biri de Adıyaman. A Haber muhabiri Esra Keskin, Adıyaman'daki fay hattının izini sürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Dr. Gülsen Uçarkuş, o noktadan hayati açıklamalarda bulundu.