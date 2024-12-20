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İşte adım adım Tel Rıfat sokakları! A Haber görüntüledi

İşte adım adım Tel Rıfat sokakları! A Haber görüntüledi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.12.2024 16:45
Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve 2016 yılından bu yana YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Tel Rıfat, gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda terör unsurlarından arındırıldı. A Haber ekibi, bölgeye girerek yaşanan dönüşümü yerinde gözlemledi ve çarpıcı izlenimlerini aktardı.

Tel Rıfat, uzun yıllar süren terör işgalinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuşurken, terör örgütünün bıraktığı yıkım tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Sokaklarda harabeye dönen yapılar, tahrip edilen altyapı ve terk edilmiş evler, yıllar süren baskının izlerini taşıyor.

A Haber muhabirleri, Tel Rıfat'ın adım adım sokaklarında dolaşarak bölge halkının yaşadığı zorluklara dair önemli bilgiler paylaştı. Operasyonun ardından Tel Rıfat'ta huzur ve güven ortamı yeniden tesis edilirken, bölgenin altyapı ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor. Terörden temizlenen Tel Rıfat, yeniden ayağa kalkarak eski canlı günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Yetkililer, bölgedeki rehabilitasyon sürecinin hızla tamamlanacağını ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteğin sağlanacağını belirtiyor. Tel Rıfat, 8 yıl sonra yeniden umut ve güvenin merkezi olma yolunda ilerliyor.

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İşte adım adım Tel Rıfat sokakları! A Haber görüntüledi
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