İşte 7,4 büyüklüğündeki deprem anı

İstanbul’da 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ‘Daha büyük bir depreme hazır mıyız?’ sorusu gündeme geldi. Başakşehir’de yapılan simülasyon merkezinde ‘olası büyük depreme ne kadar hazırız?’ sorusunun cevabı arandı ve test edildi. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, Başakşehir’deki deprem simülasyon merkezine girdi ve 7,4 büyüklüğündeki depremi deneyimledi. Deprem anında neler yaşandığı ve neler yapılması gerektiği anlatıldı.