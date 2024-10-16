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İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina! A Haber gröüntüledi

İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina! A Haber gröüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 13:00
A Haber ekibi Elazığ’da hasar gören  binayı görüntüledi. A Haber muhabiri Yusuf Gül Elazığ’dan son durumu aktardı.
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