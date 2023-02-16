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İşte 248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez’in ilk sözleri

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Giriş: 16.02.2023 15:59
Depremin 11. gününde 248 saat sonra enkazdan çıkarılan Aleyna’nın tedavisi sürüyor. Aleyna Ankara’ya sevk ediliyor. Bakın ilk sözleri ne oldu…
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