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İşte 2023’te envantere girecek yerli ve milli silahlar

A Haber
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Giriş: 08.12.2022 12:31
Son zamanlarda savunma sanayii tarafından yapılan başarılı çalışmalarla dünyanın yakın takibine giren Türkiye, yerli ve milli üretim araçlarla adeta şahlanacak. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına damga vuracak o silah ve araçların detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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