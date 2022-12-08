08 Aralık 2022, Perşembe
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İşte 2023’te envantere girecek yerli ve milli silahlar
Son zamanlarda savunma sanayii tarafından yapılan başarılı çalışmalarla dünyanın yakın takibine giren Türkiye, yerli ve milli üretim araçlarla adeta şahlanacak. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına damga vuracak o silah ve araçların detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.