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İşte 19 Mart 2022 İstanbul kar yağışı böyle geldi! İstanbul kar yağışı başlama anı kamerada! İstanbul'da kar yağışı bir anda şehri kapladı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.03.2022 12:09
Güncelleme:19.03.2022 12:09
Kırım soğukları yurdu etkisi altına alırken, perşembe akşamı başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumunu yayınlarken, İstanbul dahil 41 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan vatandaşları saat verip uyardı. İstanbul kar yağışiının başladığı anlar sadece A Haber'de...
İşte 19 Mart 2022 İstanbul kar yağışı böyle geldi! İstanbul kar yağışı başlama anı kamerada! İstanbul’da kar yağışı bir anda şehri kapladı!
İşte 19 Mart 2022 İstanbul kar yağışı böyle geldi! İstanbul kar yağışı başlama anı kamerada! İstanbul'da kar yağışı bir anda şehri kapladı!
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