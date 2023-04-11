İşte 14 Mayıs’taki oy pusulası! 26 parti ve 5 ittifak var

Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçime katılacak parti sayısı 36'dan 26'ya düştü. 14 Mayıs seçimlerinde seçmenin milletvekillerini seçmek için mührü basacağı oy pusulası da şekillendi. Şayet bir eksilme olmazsa pusulada 5 ittifak, 26 parti yer alacak. İşte ayrıntılar...

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