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İşte 14 Mayıs’taki oy pusulası! 26 parti ve 5 ittifak var

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Giriş: 11.04.2023 10:35
Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçime katılacak parti sayısı 36'dan 26'ya düştü. 14 Mayıs seçimlerinde seçmenin milletvekillerini seçmek için mührü basacağı oy pusulası da şekillendi. Şayet bir eksilme olmazsa pusulada 5 ittifak, 26 parti yer alacak. İşte ayrıntılar...
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İşte 14 Mayıs’taki oy pusulası!
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