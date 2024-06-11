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İşte 12. kattaki Başkan Erdoğan – Özgür Özel görüşmesinden ilk kareler

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 16:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile görüştü. Görüşmeye ilişkin ilk kareler geldi.
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