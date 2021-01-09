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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüste son durumu açıkladı! İşte vakaların en fazla düştüğü ilçeler

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Giriş: 09.01.2021 10:20
Güncelleme:09.01.2021 10:46
Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda koronavirüsle mücadeledeki son durumu açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da her geçen gün vaka sayılarının azaldığını duyururken, en çok düşüş yaşanan ilçeleri açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.

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