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İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi yarın açılıyor! Avrupa'nın en yüksek yapısı

DHA
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Giriş: 28.05.2021 15:14
Güncelleme:28.05.2021 15:22
Çamlıca Kulesi kaç metre | Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgârlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir." dedi.
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