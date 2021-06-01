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İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı! Manzarası mest etti

DHA
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Giriş: 01.06.2021 14:17
Güncelleme:01.06.2021 14:40
Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kuleyi gezmeye gelen vatandaşlara Çamlıca Kulesi'nin camdan yapılmış minyatürü hediye edildi. Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz, "Şu an adeta kelebekler gibi mutluluktan uçtuğumu söyleyebilirim. Manzarası çok güzel. Böyle güzel bir eseri herkesin yerinde incelemesini isterim" diye konuştu.
Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı!
Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı!
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