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İstanbul’un ulaşım lokomotifi Marmaray! 700 milyon kişi seyahat etti

A Haber
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Giriş: 23.05.2022 09:01
Marmaray İstanbul'un ulaşımda lokomotifi oldu. Ayrıca uluslararası yük taşımacılığında da adından söz ettirdi. Asrın projesi Marmaray 28 milyon kilometre sefer yaparken 700 milyon kişi istediği yere ulaştırdı. Günde 289 sefer yapan Marmaray’ı günlük 505 bin yolcu kullanıyor. Asrın projesi ile ilgili son verileri A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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