İstanbul'un trafik sorunu krize döndü! Vatandaş isyanda, çözüm ne?

İstanbul'da trafik sorunu krize dönüştü sürücüler isyan etti. Özellikle son yıllarda iş çıkışı yollarda yoğunluk yüzde 80'lere kadar yükseliyor. Peki soruna bir çözüm üretilebilir mi? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı aktardı.

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