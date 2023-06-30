İstanbul’un tarihi yerlerine bayram ziyaretleri! Eminönü ve Ayasofya ziyaretçilerin gözdesi oldu

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte özellikle İstanbul'dan birçok şehre tatil için yola çıkıldı. İstanbul'da kalan vatandaşlar ve İstanbul'a tatile gelen vatandaşlar da tarihi yerlerin ve piknik alanlarının tadını çıkarttı.

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