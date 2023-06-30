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İstanbul’un tarihi yerlerine bayram ziyaretleri! Eminönü ve Ayasofya ziyaretçilerin gözdesi oldu

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 08:56
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte özellikle İstanbul'dan birçok şehre tatil için yola çıkıldı. İstanbul'da kalan vatandaşlar ve İstanbul'a tatile gelen vatandaşlar da tarihi yerlerin ve piknik alanlarının tadını çıkarttı.
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