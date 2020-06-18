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İstanbul'un sahilleri alarm veriyor! Kartal'da denizin rengi değişti

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Giriş: 18.06.2020 12:22
Güncelleme:18.06.2020 12:38
İstanbul'da Haliç'te başlayan renk değişikliği diğer sahillerde de ortaya çıkmaya başladı. Florya'da Güneş Plajı, Küçükçekmece'de Menekşe Plajı ve Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nden peş peşe gelen dehşet verici manzaralara bir de Kartal eklendi. Dragos Sahili'nde denizin rengi değişti. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır, Kartal'daki dehşet verici manzarayı gözler önüne serdi. İşte haberin detayları...
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