12 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’un göbeği çöplük içinde! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti

İstanbul’un göbeği çöplük içinde! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2023 11:29
İstanbul’un Kadıköy ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya sebep oldu. Bölge esnafı oluşan çöp yığınlarından ve kötü kokudan rahatsızlıklarını dile getirirken, çöpleri toplamayan CHP'li belediyeye de isyan etti. İşte içler acısı o görüntüler...
Diplomatik manevra! ABD’ye ’Kongre’ tarifesi
Diplomatik manevra! ABD'ye 'Kongre' tarifesi
Başkan Erdoğan - Sanchez görüşmesi
Başkan Erdoğan - Sanchez görüşmesi
İstanbul’un göbeği çöplük içinde!
İstanbul’un göbeği çöplük içinde!
Karayalçın’dan İmamoğlu’na soğuk duş!
Karayalçın'dan İmamoğlu'na soğuk duş!
Değişim yürüyüşü CHP’de son bulacak
"Değişim" yürüyüşü CHP'de son bulacak
Başkan Erdoğan ve Biden neleri konuştu?
Başkan Erdoğan ve Biden neleri konuştu?
Emine Erdoğan’dan NATO paylaşımı
Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı
Erdoğan - Biden görüşmesinin perde arkası
Erdoğan - Biden görüşmesinin perde arkası
Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı!
Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı!
Zirvenin güvenliği Türkiye’den...
Zirvenin güvenliği Türkiye'den...
CHP hesap günü! Parti merkezinde konuşacak
CHP hesap günü! Parti merkezinde konuşacak
Fondaştan bomba iddia! Aday olma dedim...
Fondaştan bomba iddia! "Aday olma dedim..."
Daha Fazla Video Göster