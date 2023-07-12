12 Temmuz 2023, Çarşamba
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İstanbul’un göbeği çöplük içinde! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti
İstanbul’un Kadıköy ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya sebep oldu. Bölge esnafı oluşan çöp yığınlarından ve kötü kokudan rahatsızlıklarını dile getirirken, çöpleri toplamayan CHP'li belediyeye de isyan etti. İşte içler acısı o görüntüler...